Assassino inglês estava escondido em Portugal

Um dos fugitivos mais procurados do Reino Unido foi esta semana detido em Vilamoura, localidade onde vivia há cerca de um mês com a namorada num condomínio fechado. O homem, acusado de homicídio, já se encontra em prisão preventiva e aguarda extradição.

Callum Halpin, de 27 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em cumprimento de um mandado de detenção internacional. Era vigiado por elementos da Unidade de Informação Criminal da PJ e foi abordado quando saiu de casa para passear o cão. Não ofereceu resistência.

Callum estava a ser procurado pela polícia de Grande Manchester pela morte de Luke Graham, um traficante de drogas rival, e pela tentativa de homicídio de Anton Verigotta, em Manchester, em junho de 2018. As duas vítimas foram emboscadas na localidade de Ashton-under-Lyne, num ajuste de contas entre organizações criminosas. Callum pertencia ao grupo que disparou pelo menos cinco tiros, à queima-roupa, contra os dois alvos. A emboscada foi filmada pelo sistema de videovigilância do local. As imagens mostram o momento em que as vítimas são alvejadas na rua e dentro de uma viatura.

