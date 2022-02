Assassino de Maëlys condenado a prisão perpétua

Após três semanas de julgamento no Tribunal de Isère, em França, Nordahl Lelanddais foi considerado culpado do sequestro e assassinato de Maëlys de Araújo, no final de agosto de 2017, em Pont-de-Beauvoisin.

O veredicto veio após um julgamento exaustivo de três semanas e mais de seis horas de deliberação. Nordahl Lelandais foi condenado na sexta-feira a prisão perpétua.

Lelandais foi considerado culpado do sequestro e assassinato da lusodescendente Maëlys de Araújo, de 8 anos, durante uma festa de casamento em Pont-de-Beauvoisin, em Isère, em agosto de 2017, mas também culpado de agressões sexuais contra duas meninas.

Este veredicto foi recebido com grande emoção. A mãe e a irmã de Maëlys abraçaram-se, enquanto cerca de sessenta membros da família e parentes da menina estavam sentados na sala. Nordahl Lelandais permaneceu estóico, um pouco atordoado ao ouvir a sentença.

“Como vos disse na sexta-feira, reconheço sinceramente todos os factos pelos quais sou acusado. Sei que as famílias nunca aceitarão as minhas desculpas mas peço-lhes desculpa com a maior sinceridade”, disse sexta-feira de manhã o ex-domador de cães, de camisa branca e calça bege, antes de os jurados se retirarem por várias horas para deliberar.

Os jurados seguiram as indicações da procuradoria. Quinta-feira, Jacques Dallest exigiu a pena máxima contra Nordahl Lelandais, uma prisão perpétua com uma pena de segurança de 22 anos. A sua defesa, apresentada em particular pelo advogado Alain Jakubowicz, tentou convencer os jurados a limitar a pena a trinta anos de prisão, tentando humanizar o seu cliente.

Nordahl Lelandais já tinha sido condenado a 20 anos de prisão, em maio de 2021, pelo assassinato do cabo Arthur Noyer, em abril de 2017, em Chambéry.