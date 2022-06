Assassinada a tiro em Felgueiras

Uma mulher morreu esta segunda-feira após ter sido baleada com dois tiros em Felgueiras, no distrito do Porto, indicou fonte dos bombeiros locais.

O homicídio ocorreu às 07h50, na Rua 25 de Abril, na Refontoura junto a uma empresa de calçado.

De acordo com a fonte, a mulher morreu no local após ter sido baleada com dois tiros.

No local estão elementos da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras.

A agência Lusa contactou o comando da GNR do Porto, bem como o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, mas não foi possível especificar a idade da vítima, bem como outros pormenores.

Um homem, de 45 anos, suspeito de ter cometido o crime, entregou-se no posto da GNR de Lousada. Tinha tido uma relação com a mulher, da qual resultou um filho.

A situação está a ser investigada pela Polícia Judiciária.