Assaltam loja em Santo Tirso para levar bacalhau

Um mini-mercado localizado no centro de Santo Tirso foi assaltado na madrugada de domingo e o seu dono participou às autoridades o desaparecimento de uma elevada quantia de bacalhau congelado.

De acordo com o JN, os assaltantes terão conseguido aceder ao interior do estabelecimento depois de terem arrancado as grades metálicas que protegiam a montra.

O alerta foi dado pouco depois das 5h00 de domingo, hora em que o crime terá acontecido.

Além do bacalhau, foram roubados outros géneros alimentares.