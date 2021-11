ASPPA regressou a Berlim para debater o associativismo

“A ASPPA regressou ao seu berço em Berlim, para realizar o Portal 2021 – Comunidade e Associativismo na Era Digital“, declarou Viviana Silva, presidente daquela organização de graduados portugueses na Alemanha.

O Portal é um evento em que a ASPPA debate assuntos de interesse para a comunidades, tendo este ano escolhido a situação das associações na era digital.

“Pela discussão tornou-se evidente que a transformação digital é essencial para a integração e sucesso da diáspora portuguesa e do seu movimento associativo”, defende Viviana Silva que manifesta orgulho “por estarmos na direção certa”, salientando que o trabalho da direção da ASPPA “foi muito elogiado pelo trabalho desenvolvido e implementado este ano, principalmente no que consta o seu plano de digitalização”.

O Portal abordou todas as problemáticas relacionadas com o associativismo, mas a mensagem central prendeu-se com as mudanças profundas que vivem as associações portuguesas das comunidades, e que se tornaram mais visíveis durante a pandemia. As dificuldades de financiamento, a falta de voluntários ou a dificuldade de aceder a apoios do Estado português ou dos países de acolhimento estiveram entre os temas tratados.

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, esteve presente no evento em Berlim, assim como o Embaixador de Portugal, Francisco Ribeiro Menezes e o conselheiro social da Embaixada em Berlim , Fernando Goncalves , que explicou os apoios às associações da diáspora por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Entre outros, participaram no Portal da ASPPA, o conselheiro das comunidades portuguesas, Alfredo Stoffel, o Presidente da Sub-Comissão das Diásporas no Conselho da Europa e deputado eleito pela Europa, Paulo Pisco, bem como diversos dirigentes associativos e representantes da comunidade portuguesa: Manuel Campos e Mário Botas do GRI-DPA, Luis Manuel Pacheco da Associaçao Lusa-Hanseática, Tiago Pinto Pais do Portugal Post , Raúl Reis do jornal BOM DIA e Ana Correia da Luso Academy.

