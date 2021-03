ASPPA organiza conferência sobre o clima para os mais novos

Tens entre 9 e 14 anos? És curioso e gostas de descobrir a experimentar? Então o Midi-ASPPAs é ideal para ti! Vem conhecer o José Xavier e descobrir o que faz um cientista português na Antártida.

É assim que a ASPPA, A Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha e.V., fundada em 2012, é uma organização independente e sem fins lucrativos com o propósito último de representar, promover e defender os interesses dos portugueses com grau académico a residir na Alemanha.

Neste evento intitulado Midi-ASPPAs a associação propõe “experimenta o efeito do aquecimento global no nível da água do mar, entre outras coisas surpreendentes”. Haverá ainda um quizz e um prémio surpresa. O evento tem lugar dia 20 de março às 11 horas de Berlim.