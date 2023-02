ASPPA elege nova direção

No final da visita a Moscovo do principal diplomata chinês, Wang Yi, Vladimir Putin declarou que as relações entre Rússia e China estão "a atingir novos marcos". No encontro desta quarta-feira, os dois países demonstraram vontade de aprofundar relações, numa altura em que Pequim tenta mediar o conflito ucraniano com um plano de paz a ser revelado ainda esta semana.