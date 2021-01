ASPPA apresenta nova direção

A Associação de Pós-graduados Portugueses na Alemanha (ASPPA) apresentou esta quarta-feira o plano de atividades para o corrente ano de 2021.

Numa reunião com o Embaixador Francisco Ribeiro Menezes, em Berlim, foi ainda divulgada a lista de membros de direção da associação que se propõe a criar pontes com a diáspora na Alemanha e no mundo.

Veja, em baixo, a lista completa.

Presidente do Conselho Executivo: Viviana Silva

Vice-Presidente do Conselho Executivo: Rodolfo Anes Silveira

Tesoureiro do Conselho Executivo: Flávio Ramos

Presidente da Assembleia Geral: Marisa Fernandes

Vice-Presidente da Assembleia Geral: Pedro Gonçalves Ferreira

Secretário da Assembleia Geral: Nélson Pereira Pinto

Presidente do Conselho Fiscal: Sérgio Martins Oliveira

Vice-Presidente do Conselho Fiscal: Maria Barbosa