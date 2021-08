Ases pelos ares da Península Ibérica

O Aeroclube de Bragança e a Fundacion Cielos de León retomam este ano, depois de uma paragem em 2020 devido à covid-19, o Raid Ibérico que há 18 anos junta portugueses e espanhóis.

De 04 a 09 de setembro, 50 participantes com 27 aeronaves vão passar por diversas cidades portugueses e espanholas, com partida em León (Espanha) e escala nas cidades portuguesas de Bragança, Leiria e Lagos, e as últimas etapas nas cidades espanholas de Granada e Málaga.

O programa de seis dias contempla também atividades culturais em cada região por onde passam os pilotos amadores, como indicou à Lusa o presidente do Aeroclube de Bragança, Nuno Fernandes.

O dirigente destacou que este convívio aeronáutico “é sempre uma iniciativa de promoção dos dois países, com especial incidência na província de León e no distrito de Bragança, porque desses dois territórios são oriundos os aeroclubes responsáveis pela organização”.

“Este ano contamos também com a colaboração do Aero Clube de Leiria e o Aero Clube de Lagos, que nos apoiam na organização do programa social nessas zonas do país e nos recebem”, refere Nuno Fernandes.

Em cada local de paragem o grupo de 50 elementos tem programas sociais, que incluem visitas a locais de interesse cultural, paisagístico ou patrimonial, bem como experimentação da gastronomia característica do território visitado.

Os promotores garantem que “este evento, pela sua história e pela forma como tem decorrido ao longo dos anos, é muito concorrido” e “este ano a organização teve de rejeitar inscrições já que, por questões e segurança e de logística, tem o limite de 50 participantes”.