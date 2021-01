As Vozes da Rádio estão à janela

No vocabulário das Vozes da Rádio, confinamento é sinónimo de hiperatividade. Muito provavelmente, foram dos primeiros artistas portugueses a lançarem um vídeo de uma versão de “Tu lês em mim” (do álbum Mulheres) e que foi gravado nos primeiros dias de confinamento.

Em abril juntaram 24 vozes de amigos e regravaram a sua versão para o clássico de Zeca Afonso “Índios da meia praia”.

No Natal de 2020, presentearam os seus seguidores com um vídeo “a cappella” do clássico de Harold Arlen “Over the rainbow” e o lançamento deste tema e de “What a Wonderful World” nas plataformas digitais.

No ano em que fazem 30 anos, as Vozes da Rádio vão ter 12 lançamentos discográficos, sempre no dia 20, podendo ser ou um tema original ou uma versão.

O primeiro destes 12 lançamentos, será o tema inédito “Janela” que pode ver e ouvir abaixo.

Esta canção do mês de janeiro, tem a particularidade de ser o primeiro tema composto em conjunto por três dos seus elementos: António Miguel, Tiago Oliveira e Jorge Prendas.

A outra faixa do single é um fado centenário de Coimbra de Edmundo de Bettencourt. O “Fado da Sugestão”, que foi cantado por artistas como Zeca Afonso, foi a canção que as Vozes da Rádio escolheram para participar na IV Grande Noite do Fado e da Canção de Coimbra, realizada em outubro de 2019.

Duas canções com mais de 100 anos de diferença que o “a cappella” consegue juntar no mesmo lançamento. Cada um destes lançamentos mensais terá uma frase, sendo a de janeiro – “Vês de dentro o que se passa lá fora”.