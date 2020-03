As sonoridades de Vila das Aves são portuguesas

O festival sonoridades promete animar Vila das Aves com três noites e um final de tarde para ouvir alguma da melhor música moderna portuguesa. Os concertos vão decorrer de 30 de abril a 03 de maio no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves.

Num comunicado enviado à redação do BOM DIA, a organização avança que o certame leva a Vila das Aves Filipe Sambado, Homem em Catarse, S. Pedro e Márcia.

Com três álbuns no currículo, entre os quais “Revezo”, publicado no final de janeiro, Filipe Sambado marca o arranque deste ciclo de quatro concertos. Apresenta-se na noite de 30 de abril no auditório do Centro Cultural Municipal de Vila das Aves com a irreverência que se lhe reconhece e um disco novo onde a ideia de folclore não encontra resistência na canção pop.

No feriado de 01 de maio, o palco fica por conta do projeto Homem em Catarse, alter ego do guitarrista Afonso Dorido, também ele com álbum novo, publicado em janeiro deste ano, e cujo single de apresentação, “Yo La Tengo”, diz muito dos seus gostos e influências. Música assente no som da guitarra elétrica, em riffs ou melodias que exploram o eco ou a distorção, com laivos de piano e eletrónica à mistura.

Na terceira noite do Sonoridades, encontro com Pedro Pode. Apresenta-se como S. Pedro com o seu mais recente álbum, “Mais Um”, com canções publicadas em 2019.

No final de tarde de domingo, 03 de maio, o Sonoridades despede-se com o concerto a solo de Márcia, pautado por temas de “Vai e Vem”, álbum publicado em 2018.