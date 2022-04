As repúblicas

Algumas Repúblicas que constituem hoje a Federação Russa, já manifestaram em tempos a vontade da independência. Os casos provavelmente mais conhecidos serão o da Chechénia, Daguestão e a Inguchétia. São actualmente governadas com mão de ferro, para não existirem veleidades semelhantes. Na Chechénia governa Kadyrov, um fantoche de Putin, que já afirmou ser capaz de dar a vida por ele. No meio de tantas coisas tenebrosas que esta guerra nos trouxe, deixo-vos mais uma, para termos a noção do tipo de lavagem cerebral a que são sujeitas as crianças da Rússia, as crianças da Chechénia. Estas não terão mais de dez anos e a última frase que dizem é "Nós somos a reserva". O vídeo está disponível na página pessoal do líder Checheno.