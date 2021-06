As primeiras imagens do novo Opel Astra

A Opel divulgou as primeiras imagens que oferecem um vislumbre do futuro Astra, a primeira geração do modelo compacto da marca alemã a ser eletrificada.

As fotografias revelam a extrema precisão e a grande atenção colocada na execução de cada detalhe do muito aguardado novo modelo. O novo Opel Astra reinterpreta a filosofia de ‘design’ que a marca estreou recentemente e mostra as linhas que os futuros modelos Opel de passageiros ostentarão.

“O futuro Astra abrirá um novo e entusiasmante capítulo nos 30 anos de história do nosso modelo compacto”, afirma o CEO da Opel, Michael Lohscheller. “Estamos confiantes de que a próxima geração do Opel Astra irá causar uma forte impressão e atrair muitos novos clientes para a marca”.

Opel Vizor permite total integração de avançadas tecnologias

O elemento de ‘design’ exterior mais destacado do novo Astra é um novo desenvolvimento do Opel Vizor, visto pela primeira vez no novo Mokka. O novo ‘rosto’ da marca alarga-se por toda a frente, integrando eficazmente tecnologias como os ultra-finos faróis IntelliLux® LED que, mais uma vez, trazem inovação e tecnologia de ponta ao segmento dos modelos compactos. Na parte traseira, a identificação Astra, totalmente nova, surge colocada centralmente na superfície ‘limpa’ e ampla do portão traseiro.

Pure Panel de nova geração com painel totalmente vidrado

A mesma precisão alemã aplica-se em todo o interior. O posto de condução digital Pure Panel de nova geração, com superfícies totalmente vidradas, reproduz a integração perfeita do Opel Vizor com dois ecrãs de grandes dimensões onde é apresentada toda a informação de forma clara e simples, num formato horizontal orientado para o condutor.

Os controlos físicos foram reduzidos ao mínimo sob a forma de teclas delicadamente trabalhadas. A elevada qualidade do habitáculo é ainda mais realçada pelas formas, texturas e materiais utilizados, nomeadamente no novo volante e nos bancos dianteiros excecionalmente ergonómicos – um argumento altamente valorizado da marca Opel.

Nova geração Astra eletrificada dá continuidade à renovação de produtos Opel

Concebido e projetado em Rüsselsheim, na Alemanha, a próxima geração Astra estará disponível em variante ‘hatchback’ de cinco portas e na versátil arquitetura ‘station wagon’ Sports Tourer, dando continuidade à ofensiva contínua de produtos da Opel e dando um impulso considerável à eletrificação de toda a gama de produtos da marca.

A produção terá início neste ano de 2021 na fábrica de Rüsselsheim.