“As pessoas só vão para o mar se não conhecerem o Interior”

Atrair as atenções para as oportunidades oferecidas pelo Interior de Portugal é a solução encontrada pela secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, para fazer face a um “desafio demográfico” que considera ser uma realidade “não só de Portugal, mas de toda a Europa”.

Em entrevista ao BOM DIA durante os Encontros PNAID2023, que decorreram em dezembro na cidade de Viana do Castelo, a governante apontou à valorização do Interior explicando que apenas é possível “ter regiões verdadeiramente desenvolvidas se houver oportunidades de emprego”, oportunidades estas que considera que apenas “se criam com ecossistemas empreendedores e dinâmicas de investimento empresarial” Como tal, a atração da diáspora e do seu investimento é visto por Portugal como “uma possibilidade excelente para atingir esse objetivo”.

Sobre os PNAID, Isabel Ferreira vê-os como uma oportunidade não só para se apresentar resultados, como também para criar sinergias. É também através destes eventos que acredita que as demais regiões do país se podem mostrar e ombrear com os destinos mais “comuns”: “As pessoas só querem ir para o mar se não tiverem oportunidades de conhecer e permanecer no Interior. Quem tem oportunidades no Interior não vai querer sair, porque são territórios que oferecem qualidade de vida e possuem serviços públicos de qualidade”, garantiu.

Cingindo-se ao Interior, a secretária de Estado explica que é necessário “incentivar a diversificação da base económica e atrair investimento não só ligado ao Turismo mas também às empresas tecnológicas, que são importantes para atrair emprego qualificado”. Este é, nas suas palavras, “um caminho que tem sido feito com este programa e também com o Programa de Valorização do Interior, que tem resultados já muito significativos”.

Os Encontros PNAID são uma iniciativa conjunta do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Esta segunda edição foi organizada pelo Município de Viana do Castelo em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e contou com a cobertura completa e entrevistas as dezenas de participantes por parte do BOM DIA que podem ser seguidas nas nossas páginas no Facebook, YouTube, LinkedIn e Twitch.

Veja, em baixo, a entrevista completa: