As palavras dos outros: tanta liberdade

Quando surgiu esta oportunidade de cronicar no Bom Dia, saltei de contentamento. Finalmente, um sítio onde escrever, diferente das redes sociais e muito melhor do que um blogue. Disseram-me apenas «escreves o que quiseres, quando quiseres, pouco ou muito, é contigo. Serás a única responsável pelas tuas palavras». Deu-me uma espécie de tontura e senti a cabeça a andar à roda como se tivesse bebido um copo a mais. «E tanta liberdade não me fará mal?», pensei para com os meus botões.

As coisas complicaram-se quando me disseram «precisamos de uma fotografia tua e de saber o que vamos indicar como profissão ou atividade». Vamos por partes e comecemos pela fotografia. Nunca gostei de ser fotografada. Nunca fui fotogénica e agora que passei os sessenta ainda menos. «E agora, um sorrisinho!». Um horror…

Depois de muito vasculhar, esta é a minha melhor fotografia recente. É a que está atualmente no Facebook. Sou de facto eu, despenteada e a pensar na morte da bezerra. Foi tirada num dia de sol, no parque de um museu de que gosto muito, a Villa Vauban, e, apesar do meu cenho franzido, sentia-me serena, quase feliz. Estou meia escondida e apoiada numa escultura de Wercollier intitulada Enlacement (enlaçamento, enlace, abraço, diz o dicionário). Uma maravilha de forma redondas, aquecida pelo sol, que apetece abraçar como a uma mãe gorda. E agora que tiritamos de frio, é bom recordar esse calor.

Resolvida a questão da fotografia, passamos à seguinte. O que indicar como atividade ou profissão? A que título vou assinar esta crónica? O problema é que eu sou muitas coisas. A última flor a juntar-se ao ramalhete é ter sido nomeada conselheira municipal (conseillère communale). Talvez pudesse, portanto, assinar «Eduarda Macedo, política» ou «Eduarda Macedo, conselheira municipal». Mas este papel é tão novo que mais parece um par de sapatos novos a magoar-me os pés. Será que quero assinar como conselheira? E se me doem ainda mais os pés? E se o partido se aborrece? E se a burgomestre me ralha?

Por outro lado, trabalho na Comissão Europeia como tradutora há mais de três décadas. Poderia assim, assinar «Eduarda Macedo, tradutora» ou «Eduarda Macedo, funcionária europeia. Mas… e se o diretor-geral não gosta? E se digo qualquer coisa que contrarie as políticas europeias?? Bom, também poderia apresentar-me com outros chapéus – estudei Psicologia, dediquei-me à facilitação e ao coaching, canto e pinto nas horas vagas (que são poucas), etc., etc. E se isso não interessar ninguém?

Tive uma ideia. E se eu pensasse antes no que quero escrever? Esta pergunta não é tão estúpida como parece para quem passou a vida a escrever as palavras dos outros. De repente, oferecem-me de bandeja a possibilidade de escrever as minhas próprias palavras. O que vou eu fazer com isto? Talvez me tenha metido num belo sarilho. Talvez fosse melhor não dizer nem escrever coisa nenhuma. A minha liberdade de escrever o que me apetecer será assim tão grande? É que cada papel, cada qualidade, traz consigo responsabilidades que não podem ser esquecidas… enfim, vais ter de pensar à brava, Eduardinha.

No fundo, quero contar histórias sobre o que se passa à minha volta, por exemplo aqui no Luxemburgo. E para falar daquilo que me faz cócegas no cérebro – coisas que ouvi, vi ou li, conversas que tive com alguém ou que ouvi no autocarro, etc. – só preciso de ser eu, inteira e livre. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, dizia uma velha canção. Quero pensar sobre essas histórias e convidar quem eventualmente me leia a pensar também. De preferência, pela sua própria cabeça. Digam lá se não é um projeto ambicioso?

Eduarda Macedo

Funcionária europeia quase à beira da reforma, conselheira comunal debutante nos meandros da política luxemburguesa, contadora de histórias e cidadã do mundo