As “Origens” de Nelson Antunes

Nelson Antunes regressa às origens treze anos depois da sua estreia profissional na área da música. Após participar no programa Família Superstar, foi protagonista da novela juvenil Rebelde Way, interpretando a personagem Manuel Guerreiro e fez parte da banda RBL, composta pelos restantes protagonistas.

Através desta viagem às “Origens” (nome do trabalho discográfico) Nelson Antunes mostra que também é compositor. Propõe através deste EP, em retrospetiva, captar a essência de “onde tudo começou” pelas suas próprias palavras.

“Origens” é o primeiro trabalho a solo de Nelson Antunes com influências assumidas nos géneros RNB, soul e funk.

Este EP é um aperitivo em relação aos temas que se seguem a este primeiro trabalho. Promete-nos abordar temas sociais com um caráter crítico, construtivo, duetos inesperados, valorizar a escrita considerando que música deve ter significado e portanto ser um catalizador de sentimentos, formas de estar e de ser, sempre com o RNB no coração.

«Garota» é o single de apresentação.