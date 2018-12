As novidades editoriais em Portugal

Um novo romance da norte-americana Toni Morrison, “Love”, e um da italiana Susana Tamaro, “O Teu Olhar Ilumina o Mundo”, estão entre as novidades editoriais para o primeiro semestre de 2019 da Editorial Presença.

“Love”, a publicar em janeiro, “é uma obra que encerra o círculo de um primeiro amor, indelével e extasiante, que nos marca para sempre”, segundo a editorial Presença, na apresentação da obra enviada à agência Lusa.

Este romance apresenta uma “visão ousada de uma genial contadora de histórias sobre a natureza do amor – o desejo, o sublime sentimento de posse, o deslumbramento incontrolável – rica quer em personagens poderosas e acontecimentos dramáticos, quer numa sensibilidade intensa à forma como o passado continua vivo dentro de nós”, prossegue a editora, na apresentação.

Toni Morrison, a Nobel da Literatura de quem a Presença já editou “Beloved”, “Deus Ajude a Criança” e “A Dádiva”, tem abordado nos seus livros a problemática das mulheres nos Estados Unidos.

A autora de 87 anos recebeu, entre outros, os prémios Pulitzer, em 1988, e o Nobel da Literatura, em 1993, e foi agraciada pelo Presidente Barack Obama, em 2012, com a Medalha Presidencial da Liberdade.

O novo livro de Susana Tamaro, “O Teu Olhar Ilumina o Mundo”, é editado em fevereiro e trata-se da proposta da autora, natural de Trieste, para cumprir a promessa que fez ao poeta Pierluigi Cappello, falecido no ano passado, de escreverem juntos um livro.

Esta obra “fala da adolescência, do direito à diferença, do amor, da alma, do mistério da vida e da morte, e do sentido profundo da nossa existência”, segundo a editora portuguesa.

“Os anos da nossa amizade foram para mim os anos da grande liberdade. A liberdade de ser tal como sou”, escreveu Susanna Tamaro a Pierluigi Cappello que, devido a um acidente ocorrido durante a sua juventude, ficou dependente de uma cadeira de rodas, enquanto Susanna Tamaro tem “uma síndrome neurológica que a confinou, desde os primeiros anos de vida, a uma dimensão de fragilidade e solidão”.

Desta autora, a Presença já publicou, entre outros, “Vai Aonde Te Leva o Coração”, “Escuta a Minha Voz” e “Cada Palavra É uma Semente”.

Em fevereiro, também será publicado, de David Christian, professor de História na Universidade de Macquarie, na Austrália, “Origin Story”, em que “o autor propõe numa viagem empolgante através dos 13.800 milhões de anos que conhecemos como ‘história'”.

“Concentrando-se em acontecimentos definidores (limiares), tendências marcantes e questões profundas sobre as nossas origens, David Christian expõe as linhas escondidas que interligam tudo – desde a criação do planeta até ao advento da agricultura, à guerra nuclear e mais além, com análises sobre a origem do universo, o começo da vida, a emergência da vida humana e o que o futuro nos pode trazer”, segundo a Presença, que sentencia: “Esta obra redefine o lugar do Homem no cosmos”.

Em março vai ser editado “Don’ Let Go”, do autor norte-americano de ‘suspense’ Harlan Coben, distinguido já com três prémios de literatura policial nos Estados Unidos: os prémios Edgar (Allan Poe) e Anthony (Boucher), atribuídos pela associação de escritores de livros de mistério dos Estados Unidos (Mystery Writers of America), e o Shamus, da sociedade de autores de livros de detetives (Private Eye Writers of America).

A obra de Harlan Coben encontra-se traduzida em 43 línguas e conta com mais de 70 milhões de exemplares impressos em todo o mundo, segundo dados da editora portuguesa, que, deste autor, já publicou “Falta de Provas”, “A Verdade nos Olhos”, “Seis Anos Depois” e “Apenas Um Olhar”.

Em abril será publicado “Bridge of Clay”, de Markus Zusak, o autor australiano de “A Rapariga Que Roubava Livros”, que tem os seus títulos traduzidos em 40 idiomas.

Finalmente, em maio, surgirá o novo título da sueco-norte-americana Stina Jackson, “The Silver Road”, que a Academia Sueca de Escritores de Policiais elegeu como “o melhor livro do ano” de 2018.

“A narrativa centra-se num pai desesperado que se recusa a desistir de procurar a sua filha de 17 anos que desapareceu há três anos numa paragem de autocarro na autoestrada 95, a única estrada nacional sueca que atravessa as montanhas e é conhecida como a ‘Silver Road’, que vai desde a fronteira norueguesa, atravessa a Norlândia sueca e a região central da Lapónia”.