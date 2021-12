As novas caras do PSD para conquistar a emigração

O PSD vai concorrer à emigração sem os seus habituais deputados dos últimos anos: Carlos Gonçalves pela Europa e José Cesário pelo resto do mundo.

Como o BOM DIA ontem noticiou, Carlos Gonçalves deixa a liderança da lista dos sociais-democratas pelo círculo da Europa que passa a ser assumida por Maria Ester Vargas (na foto acima). A experiência da diáspora da professora e ex-deputada originária de São Pedro do Sul é a passagem pela Suíça como adida.

O deputado cessante do PSD na Europa não está surpreendido, pois não era apoiante da atual liderança do PSD: “Não estou nas listas, como era expectável”, declarou ao BOM DIA, Carlos Gonçalves, esta quarta-feira.

O número dois da lista pela Europa será Vítor Alves Gomes, funcionário europeu baseado em Bruxelas, atualmente ao serviço da Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação.

Fora da Europa, a lista do PSD é encabeçada pelo médico António Maló de Abreu (na foto acima). Coimbrão, o homem que vai tentar conquistar um lugar no parlamento luso pela emigração já foi autarca e deputado.

O seu número 2 pela lista “Fora de Europa” é Manuel Magno Alves, empresário do setor financeiro residente no Brasil, e dirigente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo.