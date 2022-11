As mulheres são o centro do novo programa de Ana Viriato

Inspirar, encorajar, acreditar, mudar. São estes os ingredientes do novo programa de Ana Viriato, apresentadora, empresária e colaboradora do BOM DIA, que marca o regresso à televisão com um projeto de sua autoria e produção. Chama-se ‘Viriato no Feminino’ e vai contar histórias inspiradoras de mulheres portuguesas com destaque em diferentes áreas. Estreia dia 5 de novembro, na SIC Mulher.

Ana Viriato está de regresso à televisão com um novo projeto profissional que leva aos ecrãs da SIC Mulher. A apresentadora vai ser o rosto de ‘Viriato no Feminino’, um programa de sua autoria e produzido pela AV Entertainment, empresa de produção audiovisual, comunicação de marcas e entretenimento que fundou e que dirige.

Em formato de entrevista, o programa tem como foco a partilha de experiências de personalidades femininas que estão na linha da frente em diversas áreas de atividade – Tecnologia, Desporto, Música, Cinema e Ciência -, e pretende ser fonte de inspiração para outras mulheres e para o público em geral.

Como comunicadora, Ana Viriato acredita no poder da comunicação para mudar paradigmas, para educar para a esperança, para a solidariedade, para a igualdade de oportunidades e de género, tónicas que inscreve na matriz do programa.

“Idealizei este projeto com o propósito de contar histórias que comuniquem o progresso e o sucesso femininos. A missão do programa é inspirar, encorajar, acelerar sonhos e potenciar a mudança. ‘Viriato no Feminino’ é sobre dar voz e partilhar experiências de mulheres inspiradoras, cujo percurso de vida, possa motivar outras mulheres a encontrar as melhores versões de si próprias. O conceito é simplesmente dar a conhecer histórias de sucesso, de forma a inspirar pelo exemplo. Esta é a essência e a tónica do programa: encorajar todas as gerações a marcar a diferença e a lutar por um futuro mais igualitário, inclusivo, justo, por um mundo melhor.”, informa Ana Viriato.

O programa ‘Viriato no Feminino’ vai ser transmitido nas manhãs de sábado, na SIC Mulher, e conta com o apoio do programa Garantir Cultura.