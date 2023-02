As migrações nos Açores agora em livro pelas mãos de José Andrade

Foi lançado esta terça-feira o livro “Transatlântico – As Migrações nos Açores”, de José Andrade, Diretor Regional das Comunidades da Região Autónoma dos Açores, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

O Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, presidiu a sessão.

O livro foi apresentado pelo Presidente da Associação Dos Emigrantes Açorianos, Rui Faria, e pela Presidente da AIPA – Associação dos Imigrantes nos Açores, Cristina Borges.

A próxima sessão de apresentação está agendada para quinta-feira, Faial, pelas 21h00h, no Peter Café Sport (sala Peter) pela Diretora Regional das Comunidades do Governo dos Açores, Alzira Silva.

Já na ilha Terceira, o lançamento será a 10 de fevereiro, às 21h00, no Verdemaçã Café, instalado na Casa dos Cortes-Reais, em Angra do Heroísmo. Quem irá presidir à sessão será o diretor do antigo Gabinete de Emigração e Apoio às Comunidades Açorianas do Governo dos Açores, Duarte Mendes.