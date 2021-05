As melhores dicas para começar a trabalhar à distância

A recente emergência higiénico-sanitária global veio provar que o estilo de vida moderno é totalmente nocivo para o bem-estar físico e psicológico da maioria dos trabalhadores. Com a necessidade de ficarem em casa e das empresas implementarem o teletrabalho, muitas pessoas perceberam como ganharam mais qualidade de vida, tempo para si e para os seus entes queridos e muitas outras vantagens.

Cada vez há mais gente a abandonar os seus empregos das 9h00 às 18h00 e a apostar tudo numa carreira própria, abraçando os seus sonhos ao mesmo tempo que trabalham remotamente e com os seus próprios horários. Além de estarem a fazer o que gostam, estão também a melhorar a sua saúde e as suas vidas. Se está a pensar tornar-se num freelancer e num nómada digital, então este artigo é para si: preparámos algumas dicas para começar a sua carreira em nome individual remotamente.

Torne-se num investidor ou apostador online:

O mercado de investimento não é uma ciência exata e, por isso, existem sempre riscos associados. No entanto, tornar-se num trader ou num apostador desportivo online pode ser uma carreira de sucesso, com a dedicação suficiente. Afinal de contas, ao estudar o mercado, analisar os ativos e comparar diferentes estratégias permitem-lhe mitigar os riscos e aumentar as chances de sucesso.

Existem, por isso, cada vez mais investidores a abraçar uma carreira de sucesso nestas áreas. Também os apostadores desportivos estão a aumentar, juntando o útil ao agradável: ver desporto e ganhar dinheiro com isso. Para isso, têm beneficiado igualmente do aparecimento de várias ferramentas digitais, que facilitam o seu trabalho, e o desenvolvimento das plataformas de apostas, como a Bettilt, que têm melhorado o seu desempenho e funcionalidades da ótica do utilizador.

Arranje um contabilista e um advogado:

Criar redes e sinergias é fundamental para o sucesso de qualquer carreira individual. No entanto, existem dois profissionais cujos serviços não deve dispensar: o de um bom contabilista e o de um bom advogado. O contabilista é fundamental para o aconselhar e a ajudar a resolver todas as questões relacionadas com impostos, especialmente porque o trabalho individual online ainda levanta muitas dúvidas, questões e vazios legais.

O mesmo acontece, de certa forma, com a lei. Trabalhar online para clientes do mundo inteiro pode vir a criar e a levantar diferentes questões, relacionadas com temas tão diversos quanto direitos de autor ou direitos intelectuais, que só um advogado saberá como resolver. Por isso, lembre-se que pode precisar de um investimento inicial nestas duas áreas.

Saiba como “quantificar” o seu trabalho para ser rentável:

Uma das coisas mais difíceis ao iniciar um novo negócio é perceber qual o preço justo a pedir pelos seus produtos ou serviços. Tudo depende do seu público-alvo, do tipo de área em que está a trabalhar e da dimensão do serviço. Obviamente que o preço de determinado produto tende ao aumento consoante a complexidade e a quantidade de material utilizado no mesmo, por exemplo, mas existem ainda questões relacionadas com a escala ou o alcance da sua marca que deve ter em consideração.

Por isso, é fundamental perceber quem é o seu público-alvo. Por exemplo, é um serviço global que vai prestar ou algo direcionado a nichos? Além disso, se é um produto comum, não poderá ser um preço muito elevado, porque haverá mais concorrência. Assim, lembre-se que existem duas formas de tornar qualquer negócio rentável: vendendo muito a um preço baixo; ou vendendo pouco a um preço elevado.

Prepare-se para dizer não:

Se o objetivo é abraçar a carreira dos seus sonhos e fazer o que gosta, então deverá também estar preparado para dizer não. Até porque irá receber muitas propostas de parcerias não-remuneráveis, que só lhe irão consumir tempo e recursos. É certo que, por vezes, somos obrigados a fazer determinados trabalhos de que não gostamos para pagar as contas, mas em geral, quando iniciamos o nosso próprio negócio, é importante saber recusar algumas propostas e aceitar as certas.

Isto porque é muito importante, nos primeiros tempos, criar uma identidade própria. Além disso, os clientes e consumidores estão cada vez mais conscientes de marcas e produtos íntegros, que não colocam em causa os seus valores por intuitos mercantilistas. Assim, tenha em consideração os seus valores antes de aceitar ou recusar um trabalho, uma parcerias ou uma encomenda. O seu sucesso comercial também depende dessas opções pessoais.