As Gaivotas de Bry-sur-Marne comemoraram 20 anos

No teatro de Bry-sur-Marne teve lugar este fim-de-semana um concerto do Jorge Fernando e Custódio Castelo.

O evento foi organizado pela Associação As Gaivotas que celebraram o seu 20º aniversário.

O deputado Carlos Gonçalves, presente no concerto descreveu-o como “um momento extraordinário que também foi uma bela homenagem aos dirigentes e colaboradores da associação As Gaivotas pelo excelente trabalho que realizam há duas décadas na divulgação da cultura portuguesa e do fado”.

Segundo o deputado socialista Paulo Pisco, tratou-se de um “grande evento para assinalar o 20 aniversário da Associação Gaivota, uma referência na divulgação da cultura portuguesa em França e, muito particularmente, do fado”. O parlamentar destacou ” a fundadora da Associação Maria José Henriques que tem feito um trabalho extraordinário”.

