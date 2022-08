As futebolistas do Benfica levaram a Supertaça para casa

O Benfica conquistou esta sexta a Supertaça de futebol feminino pela segunda vez na história, ao vencer o rival Sporting, por 4-1, em Leiria, após consumar a reviravolta no marcador no prolongamento.

Cláudia Neto deu vantagem às ‘leoas’, aos 63 minutos, na conversão de uma grande penalidade, enquanto a ‘suplente’ Francisca Nazareth empatou para as ‘águias’, aos 75, levando o jogo para prolongamento, fase em que a brasileiras Ana Vitória resolveram a favor do Benfica, com golos aos 96 e 107, o primeiro na cobrança de um penálti, e Nycole Raysla, aos 109.

O Benfica, bicampeão nacional, voltou a erguer a Supertaça, repetindo o êxito de 2018/19, igualando o Sporting, vencedor da Taça de Portugal em 2021/22, com duas conquistas, em 2016/17 e 2020/21.