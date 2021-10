As festas mais exclusivas de Portugal

Uma comunidade secreta em Portugal festeja o pós-pandemia em cenários inspirados no famoso festival norte-americano Burning Man.

São as festas ‘It is what it is’. E não vale a pena ir ao Google procurar os bilhetes. Nestas festas só se entra com convite e após seleção da organização.

Não há cartazes nem anúncios, nem sequer publicação no feed do Instagram da “comunidade”.

E por “ambiente selecionado” entenda-se “classe média alta”, explicou o criador dos eventos e fundador de uma agência de comunicação, Salim Karmali à revista Flash. “Começámos a chamar uns amigos, depois, a partir daí, os amigos podiam chamar cada um X pessoas. E agora criou-se esse género de comunidade onde as pessoas que estão há mais tempo podem chamar mais pessoas para o evento seguinte”.

