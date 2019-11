As festas de final de ano na Figueira vão ser assim

Concertos, presépios, comboio de Natal e o Jardim de Natal são algumas das atividades previstas para as festividades do Natal e passagem de ano na Figueira da Foz, anunciou a Câmara Municipal.

A noite da passagem de ano começa naquela cidade com a banda do filme “Variações”, que sobe ao palco da praça do Forte às 22:45, seguindo-se às 00:15 de 01 de janeiro o ‘rapper’ Profjam (na foto) e, por fim, o DJ e produtor Tom Enzy.

O presidente da autarquia da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, assinalou que o programa musical da última noite do ano “é para todos”, com a banda do filme Variações “para um público mais velho”.

A vice-presidente Ana Carvalho completou, afirmando que Profjam é um nome “de que os adolescentes gostam muito”.

O programa de festividades de Natal e Passagem de Ano hoje apresentado, sob o lema “2020 motivos para vir à Figueira da Foz” estende-se de dia 30 de novembro a 05 de janeiro, no âmbito de uma parceria com a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF), Associação do Bairro Novo e a colaboração de diversas coletividades e instituições do município do litoral do distrito de Coimbra.

Um comboio de Natal, três concertos de Natal, o Jardim de Natal, que inclui a Quinta do Pai Natal, com estábulo de animais e um mercadinho de rua, estão entre as animações hoje apresentadas.

Este ano, e pela primeira vez, será instalada no local a Lapinha, um presépio da época natalícia, propriedade da Fábrica da Igreja da Paróquia de São Julião.

A alteração do local do presépio incide, nomeadamente, na Espera dos Reis e nos cortejos dos Reis Magos – dois desfiles, um promovido pela Sociedade Filarmónica 10 de Agosto e outro pela Filarmónica Figueirense, que habitualmente começam na noite de 05 de agosto em lados opostos da cidade e se encontram na Lapinha.

Esta originalidade da Figueira da Foz tem raízes na rivalidade histórica entre as duas coletividades.

A programação das festividades de Natal e Ano Novo inclui ainda um Concerto de Natal pelas bandas dos três ramos das Forças Armadas – Exército, Armada e Força Aérea – em 20 de dezembro, a Corrida de São Silvestre, em 21 de dezembro, o tradicional Rally de Fim de Ano, entre 27 e 29 de dezembro e a caminhada de Ano Novo, em 01 de janeiro, na serra da Boa Viagem.

O orçamento das festividades é de cerca de 243 mil euros, com a maior fatia reservada para a programação da passagem de ano (118 mil euros) e para as iluminações natalícias (cerca de 70 mil euros).

As iluminações, compostas por mais de 432 mil lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED, estarão acesas a partir de hoje em duas dezenas de locais da Figueira da Foz e Buarcos e incluem uma árvore de Natal natural, uma araucária com 32 metros de altura.