“As famílias que se habituem a ver os filhos saírem do país”

A frase pode chocar, mas ainda é mais surpreendente quando se considera quem foi o seu autor.

Num podcast do jornal Expresso, o deputado do Partido Socialista, Sérgio Sousa Pinto, afirmou: “As famílias que se habituem a ver o seus filhos saírem do país”.

E acrescentou: “mais vale um engenheiro que sai do Técnico para a Alemanha do que um engenheiro que trabalha cá numa pastelaria”.

Numa conversa no podcast Geração 70, Sousa Pinto fala de uma “maldição” que leva à fuga de jovens para o emprego estrangeiro e insiste: “os pais têm de se habituar”.

