As extravagâncias que afastaram Messi do Barcelona

Para renovar pelo Barcelona, Lionel Messi fez, em 2021, exigências extravagantes, que acabaram por conduzir a uma saída, a custo zero, do futebolista argentino de Camp Nou.

Para renovar contrato, Lionel Messi terá pedido um camarote privado em Camp Nou para a própria família e para a de Luis Suárez, futebolista que estava no Atlético Madrid. As exigências incluíam, ainda, um voo privado para a Argentina durante a quadra natalícia, um bónus de assinatura de dez milhões de euros e a restituição do salário que havia sido cortado durante a pandemia de covid-19, com um juro de 3%. Uma cláusula de rescisão simbólica de dez mil euros para deixar o clube quando entendesse que era a melhor altura completava o leque das reivindicações.

