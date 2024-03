As Espiral têm novo single

Espiral lançou o novo single “Pantagruel”, que já se encontra disponível em todas as plataformas digitais de streaming, levantando, assim, um pouco mais o véu sobre o novo disco, a ser editado no final deste ano.

Com interpretação de Ana Clément (flautas de bisel), Emiliana Silva (violino) e Sara Vidal (harpa celta), este novo trabalho pretende conciliar o movimento, que tem vindo a crescer nos últimos anos, dos bailes folk e das danças europeias à denominada música celta, alternando entre repertório tradicional e composições próprias, como é o caso de “Pantagruel”.

Com a habitual sonoridade acústica e instrumental do trio, “Pantagruel” embala-nos no ritmo e convida-nos naturalmente à dança, sendo inspirado no ritmo an dro, uma das danças colectivas mais características e conhecidas da música tradicional da Bretanha (região localizada no noroeste de França e considerada uma das históricas nações celtas).

O projeto Espiral inspira-se no imaginário celta e convida a uma viagem sonora pelas músicas tradicionais da Irlanda, Escócia, Galiza, País de Gales, Bretanha e Portugal, a par de composições próprias.

A sonoridade é marcadamente acústica, com Ana Clément nas flautas de bisel, gaita-de-fole e voz, Emiliana Silva no violino e Sara Vidal na harpa celta, guitarra acústica e voz. Seja em ambiente mais intimista e romântico ou com a animação de um baile folk de danças europeias, Espiral traduz-se em emoções!