O presidente do Comité das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, apelou esta quinta-feira, em Bruxelas, à participação nas eleições europeias de 2024, admitindo que são “um desafio”.

“Eu acho que as eleições europeias são um desafio. E isso tem a ver com o trabalho e o papel que os responsáveis políticos têm”, afirmou Vasco Cordeiro aos jornalistas, no último dia da 156.ª sessão plenária do Comité das Regiões.

Segundo Vasco Cordeiro, deve haver a consciência de que “nada, absolutamente nada”, está garantido.

“Só se consegue manter o usufruto de algumas dessas conquistas se nós nos mexermos, nem que seja pelo menos ir votar em dia das eleições”, frisou.

Vasco Cordeiro, que é o primeiro português a presidir ao Comité das Regiões, foi presidente do Governo Regional dos Açores entre 2012 e 2020.

Nas eleições europeias de 2019, a abstenção voltou a bater recordes nos Açores, aumentando de 80,2% (em 2014) para 81,2%.

“Todos temos de refletir sobre a abstenção”, advertiu na altura.

Esta quinta-feira, reforçou aos jornalistas que, “não apenas os Açores, mas muitas regiões da Europa”, devem perceber que “se não fosse a União Europeia, se não fosse o projeto europeu, não estariam onde estão”.

Vasco Cordeiro disse que também é preciso que se perceba “que o projeto europeu não existe em Bruxelas, não existe na comissão, no conselho, no parlamento, no Comité das Regiões”.

“O projeto europeu existe em cada cidadão europeu que tem a consciência” de que, com ele, houve desenvolvimento, oportunidades de melhorar a formação e a qualificação e a abertura de horizontes profissionais numa “comunidade supranacional”, sublinhou.

As próximas eleições para o Parlamento Europeu vão realizar-se entre 06 a 09 de junho.

No dia 10 de junho comemora-se o feriado do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. E o dia 13 de junho é feriado em vários concelhos, entre os quais Lisboa.