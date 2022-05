As cinco melhores praias portuguesas segundo The Guardian

Com o verão de 2022 a porta, e as previsões a prometerem um forte aumento do turismo na Europa, a lista de recomendações das “40 melhores praias na Europa ao gosto dos ingleses” do tabloide inglês The Guardian, é uma referência num país em que 82% dos inquiridos pretendem escolher destinos mediterrânicos de sol e praia, nos próximos seis meses.

Com tantos ingleses a prepararem as toalhas de praia, o jornal britânico escolheu as cinco melhores praias nacionais para este ano.

Entre as recomendações há duas no Algarve, a praia da Cacela Velha, na Ria Formosa (na foto acima), e a praia dos Carneiros, em Ferragudo. Na Costa Vicentina, no Alentejo Litoral, aparece a praia da Zambujeira do Mar, e em Sesimbra, está a praia das Bicas, sendo que a Costa de Prata, teve a praia da Física, em Santa Cruz, Torres Vedras, referenciada no grupo das melhores da Europa.

Com a aproximação do verão, 77% dos europeus inquiridos querem viajar entre abril e setembro de 2022, sendo os destinos mediterrânicos os que mais atraem.

Três em cada quatro europeus pretendem fazer uma viagem nos próximos seis meses, e os resultados na Itália, Espanha, Polónia, Reino Unido e Alemanha, chegam a mais de 80%, com 56% a escolhem a europa e 32% querem fazer férias ao sol, no período de agosto a setembro, de acordo com a pesquisa mais recente da European Travel Commission (ETC).

Em todos os mercados analisados, existe um forte apetite por viajar na primavera ou no verão, e com uma previsão de um aumento de 600% de viagens dos norte-americanos para a Europa, segundo a Travel Agent Central (TAC).

As férias de sol e praia são a opção preferida com 22% de escolhas, com a Espanha em primeiro lugar, seguidos de por Itália, França, Grécia e Portugal, em quinto nas preferências.

Luís Araújo, Presidente da ETC, disse: “O nosso relatório demonstra que a confiança europeia nas viagens está a crescer”.

#portugalpositivo