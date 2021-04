As ciências do desporto, os dados suados e as estatísticas

Os investigadores das ciências do desporto dedicam-se a avaliar os mais variados contextos desportivos. Sejam de recreação, lazer, relacionados com a saúde ou com o rendimento/performance de desportistas e/ou equipas. É um desafio constante a necessidade de avaliar diversos praticantes ao longo do tempo. Obter informação (recolher dados) é um processo trabalhoso que não está ao alcance de todos. Requer rigor, treino, conhecimento e autocritica nos momentos da avaliação, da codificação, análise e interpretação.

No desporto, a evolução tecnológica tem facilitado a produção de instrumentos precisos capazes de avaliar desportistas e/ou equipas de modo célere. No “desporto rei” em Portugal (o tão conhecido futebol) raras são as vezes que não reparamos a utilização de dispositivos pelos jogadores, como por exemplo os GPS que muitas vezes incluem também acelerómetros. Falamos de dispositivos com menos de cinco centímetros de tamanho, mas tem capacidades variáveis de registos. Normalmente, é possível armazenarem quantidades de um a 100 registos por segundo, dependendo dos instrumentos.

O maior e mais atual desafio das ciências do desporto não reside na recolha, análise e interpretação dos dados recolhidos. Essa está assegurada com o conhecimento dos investigadores. A estes, compete a responsabilidade de processar a informação de forma a reduzir, obter e isolar aquilo que será determinante para o sucesso dos desportistas e equipas. Mas quanto de quanto, seria o trabalho de um analista/investigador? Considerando o exemplo anterior (GPS), durante 90 minutos falaríamos numa quantidade de 5.400 a 540.000 registos por jogador. Considerando 11 jogadores (análise de uma equipa) seria necessário analisar cerca de 5.940.000 registos por variável e por jogador. Salientamos que, do exemplo fornecido é possível avaliar velocidade, distância, acelerações e muitas outras métricas. As análises são trabalhosas e há necessidade de as simplificar, pelo analista e/ou diretamente pelo instrumento.

Em Portugal produz-se ciência reconhecida internacionalmente, temos reconhecidos investigadores internacionalmente. Somos destaque pela inovação tecnológica nas ciências do desporto e vários cientistas baseiam as suas práticas em tecnologia portuguesa. No entanto, cada vez mais, os media divulgam a ciência que remete as notícias para os textos originais (artigos científicos publicados em jornais da especialidade), descodificando a informação. Este é o novo objetivo dos investigadores, onde as quantidades absurdas de registos se traduzem em variáveis abreviadas. Vemos artigos escritos com tantas abreviaturas, que remetem para uma linguagem que apenas o autor conhece. Procuramos no ensino superior politécnico promover a investigação aplicada, orientada para as empresas e para o desenvolvimento tecnológico. O desafio será descodificar a informação, simplificar as análises, a escrita e a interpretação para promover os avanços na investigação e desenvolvimento.

Para o espectador de um simples jogo de futebol, os resultados de um jogo, permitem interpretações simples. Surge, instantaneamente, a resposta de quem foi melhor em alguns parâmetros. Que tal esteja presente quando investigadores, analistas e académicos desenvolvem os relatórios. Uma sociedade informada é uma sociedade evoluída, no entanto deverá haver o cuidado, essencialmente na academia (instituições de ensino superior), de simplificar a mensagem.