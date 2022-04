As caixinhas de Páscoa da Vieira de Castro

Para os mais gulosos, curiosos, apressados ou para os mais otimistas, a marca nacional Vieira de Castro acaba de lançar um conjunto de boxes com muito sabor e personalidade, especialmente concebidas para criar a combinação perfeita das melhores amêndoas numa única caixa. Ideais para oferecer a toda a família e amigos nesta Páscoa!

No seguimento da nova campanha da marca – “E tu, que amêndoa és?”, que desafia os seus consumidores a descobrir (através de um quiz) qual o tipo de amêndoa que tem mais que ver com a sua personalidade, a Vieira de Castro reinventa a sua atitude e tradição para esta Páscoa e acrescenta ao seu portefólio de produtos as novas Boxes Vieira.

Se já era difícil escolher qual o tipo de amêndoa Vieira favorita, dada a vasta gama de amêndoas e chocolates disponível, agora vai mesmo querer provar todas e aos packs! Isto, porque a marca acaba de lançar as suas novas boxes que funcionam como uma espécie de “cabaz” de amêndoas Vieira. Com uma imagem doce, colorida e divertida, as novas boxes contêm pacotes de amêndoas de vários sabores diferentes, especialmente pensadas para cada tipo de personalidade. A ideia é saborear as amêndoas e ao mesmo tempo descobrir o que elas podem dizer sobre a pessoa que as recebe.

Existem quatro tipos de combinações diferentes – A box Guloso, a Curioso, a Apressado e a box Otimista. Todas elas compostas com amêndoas 100% nacionais e, para que não sinta culpas na hora da gulodice, todas são produzidas sem qualquer tipo de corantes artificias.

As novas boxes têm venda exclusiva na loja online da marca e, além de doce, este novo lançamento tem também uma vertente solidária. Na compra de cada box, 1€ reverte a favor da Humanitave – Associação de Emergência Humanitária. A campanha está válida de 18 de março até 22 de abril, mesmo a tempo de adoçar a Páscoa dos mais gulosos!

Conheça as quatro variedades aqui.