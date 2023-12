Árvore de Natal de Cannes é de fabrico português

Pelo sétimo ano consecutivo, a empresa portuguesa Castros foi a escolhida para instalar a árvore de Natal na cidade de Cannes, no sul de França, revela o LusoJornal.

A árvore, com um estrela no cimo, tem 35 metros de altura, e está situada no espaço em frente do tapete vermelho da escadaria do Palais des Festivals, onde decorre o mítico festival de cinema, entre outros eventos.

A equipa portuguesa, de Vila Nova de Gaia, composta de oito técnicos montou a estrutura que se iluminou no dia 16 de dezembro e ficará acesa até ao dia 28 de janeiro.

O material veio de Portugal transportado em quatro camiões TIR.

Além das iluminações em Cannes, a empresa centenária Castros mantém iluminação em Paris La Defense e também em várias outras partes do mundo, como é o caso da Costa do Marfim.