Árvore comemora 25 anos do grupo Casa de Portugal em Andorra

O grupo de folclore Casa de Portugal, sediado no Principado de Andorra, celebrou mais um ato comemorativo do seu 25º aniversário com a plantação de uma árvore no Parc Central da capital do país.

Também foi descerrada uma placa alusiva à efeméride que contou com a presença de Sílvia Riva, Ministra de Cultura e Desporto, de Conxita Marsol, Presidente da Câmara de Andorra la Vella e de Gerard Estrella e Letícia Teixeira, vereadores da capital e um grande número de meios de comunicação.

Por parte do grupo, esteve presente a direção e quase todos os seus membros que quiseram marcar presença neste ato de afirmação da coletividade que, longe do seu país, está ali a celebrar as suas bodas de prata.

Conxita Marsol destacou no seu discurso o “orgulho e sentimento de pertença” dos portugueses em Andorra que continuam a “orgulhar-se das suas origens”. Recordou ainda os bons momentos vividos , em 2019, aquando da sua visita a Viana do Castelo para viver in situ as Festas da Senhora d’Agonia.

Seguidamente, José Luis Carvalho, diretor artístico do grupo organizador, agradeceu a amizade e as deferências de todos os presentes, destacando que a “força das raízes” permitem ao Grupo, e à sociedade em geral, olhar o futuro com otimismo. Agradeceu também a presença de José Costa, gerente de Group Nova, que momentos antes do evento, obsequiou todos os elementos do Grupo com máscaras para combater a Covid-19.

A Ministra da Cultura e Desporto do Principado enalteceu o Grupo pelos “anos de presença e por enriquecer a multiculturalidade” em Andorra.

Após os discursos, seguiu-se a plantação da árvore, uma tília tomentosa, por partes das autoridades e de Tomás Pires de Jesus, presidente do Casa de Portugal, de alguns membros do grupo, que com uma pá, foram cobrindo com terra as suas raízes , simbolizando assim o enraizamento da coletividade no país que, artisticamente, os viu nascer no dia que os seus padrinhos, o Etnográfico de Vila Praia de Âncora, celebram também 45 anos.

O encontro terminou com o descerrar de uma placa comemorativa e de uma sessão fotográfica do Grupo, acompanhado pelas autoridades ali presentes.