Artur Jorge anuncia as ambições do Sporting de Braga

A presença “nas decisões” do campeonato e taças, internamente, e atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol são as metas que o treinador Artur Jorge colocou para o Sporting de Braga.

“Queremos continuar a estar nas decisões das competições internas em relação às taças [de Portugal e da Liga] e ao campeonato, será sempre com essa ambição que vamos trabalhar para fazer melhor ainda do que no ano passado”, no qual os minhotos terminaram na terceira posição da I Liga e foram finalistas vencidos da Taça de Portugal, tendo batido recordes internos de pontos, vitórias e golos no campeonato, afirmou o técnico aos meios do clube, no fecho do estágio no Algarve.

Artur Jorge frisou também querer “muito” chegar à fase de grupos da ‘Champions’, o que obriga os bracarenses a passar a terceira pré-eliminatória, na qual vão defrontar os sérvios do Backa Topola, e, em caso de vitória, o play-off.

“Quero muito e tenho esse desejo imenso de poder contribuir para que o Sporting de Braga possa estar mais uma vez na fase de grupos da Liga dos Campeões, é um marco para o qual trabalhamos. Serão jogos difíceis e espero que possamos estar à altura das exigências e ultrapassá-las para atingirmos o primeiro objetivo [da época]”, disse o treinador.

O responsável lembrou os reforços que chegaram a Braga esta época – Adrían Marín, José Fonte, Vítor Carvalho e Rodrigo Salazar -, tendo destacado o veterano defesa central (39 anos), campeão europeu por Portugal, em 2016.

“O José Fonte tem um currículo impressionante e, com toda a certeza, vem trazer o que precisamos: liderança, segurança e competência para sermos mais fortes”, disse.

O Sporting de Braga apresenta-se aos seus sócios e adeptos este sábado, diante dos franceses do Nice, jogo que tem início marcado para as 19:00, no Estádio Municipal de Braga.