Artistas portugueses Borderlovers expõem no Luxemburgo

O Centro Cultural Português – Camões, no Luxemburgo, vai receber nos próximos dias 12 e 13 de julho, a apresentação da exposição “Collage / Décollage” dos portugueses Ivo Bassanti e Pedro Amaral, a curta metragen do filme “Borderlovers” e dos vídeos “Portrait de Sophia de Mello Breyner Andresen, peint par Ivo Bassanti” e “Portrait de Sophia de Mello Breyner Andresen, peint par Pedro Amaral”.

O duo português, também auto-denominado de Borderlovers, conta com um vasto corpo de trabalho produzido em apenas dois anos, nos quais se destacam diversas obras e ações realizadas com o apoio do Instituto da Cooperação e da Língua Camões e respetivas representações em França e no Luxemburgo.

Em Junho de 2018, a convite do Centro Cultural Português no Luxemburgo e no âmbito da celebração do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, fizeram uma obra na capital do Luxemburgo, da qual resultam diversas colagens de pinturas originais nas paredes das ruas da cidade. Esta ação tratou-se de uma série de homenagens a autores e artistas portugueses e luxemburgueses em diálogo, entre os quais se destacaram Anise Koltz, Sophia de Melo Breyner Andresen, Almada Negreiros, Joseph Kutter, Sérgio Godinho e Serge Tonnar.

O material colado e, posteriormente, descolado constitui o ponto de partida para a exposição “Collage/Décollage”. A exposição será agora realizada no interior do Centro Cultural Português Camões.

A iniciativa é apoiada pela Embaixada de Portugal no Luxemburgo, que o/a convida a marcar presença na 4, Boulevard Joseph II. O primeiro dia terá início pelas 18h30 e o segundo pelas 19h30.