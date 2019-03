Artista portuguesa lança novo single no Luxemburgo

A artista portuguesa Ema Macara, ou ÆM – nome artístico -, vai lançar o seu novo single no Rockhal do Luxemburgo, no próximo dia 24 de abril.

O projeto ÆM iniciou-se em 2018 depois de a jovem cantora ter ganho o concurso Screaming Fields. A sua música é inspirada em artistas pop, como M83 e Beach House, assim como na música eletrónica de Mura Masa e na atmosfera orgânica de Bibio.

Já o seu novo tema, que aborda os problemas da vida na cidade, pode ser ouvido a partir das 20h no Rockhal. A entrada é gratuita, mas o Rocklab recomenda reservas através do seu site.