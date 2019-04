Artista português reinventa o azulejo tradicional em Paris

O artista português Diogo Machado (Add Fuel), cujo trabalho se caracteriza pela reinvenção do azulejo tradicional português, inaugura em Paris, “Deuxième Désintégration”, a sua primeira exposição individual na capital francesa, onde irá deixar também dois murais.

Na sua estreia a solo em Paris, Diogo Machado considerou que “seria interessante dar continuidade ao primeiro projeto” que desenvolveu com a Galerie Itinerrance (onde estará patente a mostra), “Tour13”, em 2013, contou o próprio em declarações à Lusa.

“Na altura trabalhei a questão do repensar e retrabalhar do azulejo, e por estar a ser feito em Paris, numa torre que iria ser desintegrada, destruída, o nome dessa peça acabou por ficar ‘désintégration’”, recordou sobre a sua contribuição para o “Tour13”, projeto da Itinerrance no qual participaram mais de cem artistas urbanos, entre os quais onze portugueses, que ‘ocuparam’ um prédio de dez andares, entretanto demolido.

“Deuxième Désintégration” (segunda desintegração, em português) acaba assim “por ser uma continuidade do trabalho desenvolvido nesse primeiro projeto”, com o tema a ir “muito ao encontro” do trabalho que Diogo Machado tem trabalhado ao longo dos últimos anos: “esta questão do azulejo, de desconstruir o azulejo, de pensá-lo e voltar a destruí-lo outra vez, trazê-lo para os tempos modernos, trabalhar um azulejo mais contemporâneo, trabalhá-lo com o meu próprio universo, de desenho e visual”.

A mostra foi dividida em três zonas. Na primeira estão os trabalhos que quem visitar a exposição “está mais à espera de ver”, ou seja, os painéis em azulejos que ao longe parecem tradicionais painéis de azulejos, em tons de azul, com motivos usados em séculos passados, mas ao perto, distinguem-se, por exemplo, desenhos de caveiras.

Na segunda zona, o artista optou por “trazer a rua para dentro da galeria e trazer do passado o projeto ‘Tour13’”. Aí será possível ver-se “os trabalhos com spray pintados em stencil, há alguns elementos de rua e há também uma viagem no tempo para a ‘Tour13’, com uma construção destruída de parte da torre dentro da exposição”.

Na terceira zona da exposição “entra o mais inesperado, a parte da tridimensionalidade e da escultura”. “O que fiz foi, pela primeira vez, expor algumas coisas que tinha em gaveta, coisas mais tridimensionais, puxar as minhas personagens para a tridimensionalidade”, descreveu.

Com esta nova técnica, explicou, “os elementos todos que existem dentro dos azulejos acabam por ganhar vida e por ficar reais, em cerâmica”. Nas peças desta última zona está o “azulejo desconstruído em si, não só visualmente, mas também desconstruído ele próprio, ou seja, partido”. Além disso, Diogo Machado trabalhou “também ao nível da tridimensionalidade no próprio painel, ou seja, com várias camadas físicas e visuais, toda esta questão de existirem vários padrões dentro do mesmo painel – não existem apenas num plano, existem em planos tridimensionais”.

Além das cerca de 65 peças, “todas novas”, que estarão expostas na galeria Itinerrance, Diogo Machado criou dois murais na cidade. O primeiro já pode ser visto “num prédio com sete andares, com cerca de 22 metros de altura”, na Boulevard Vincent Auriol, no 13.º bairro. O segundo começou a ser pintado.

Ilustrador ‘freelancer’, Diogo Machado (Add Fuel) começou a reinterpretar azulejos tradicionais, com recurso a ‘stencil’ (pintura com moldes), quando, em 2008, foi convidado a participar numa exposição em Cascais, que consistia em revestir edifícios com telas com ilustrações. Desde então, já expôs em várias cidades, em Portugal e no estrangeiro.

Além disso, é possível ver-se trabalhos seus nas ruas, como o painel de azulejos numa das escadarias da avenida Infante Santo, em Lisboa, ou murais, com recurso a ‘stencil’, em cidades como Ovar, Beja, Viseu Lisboa, Madrid, Montreal (Canadá), Hong Kong e Paris.

Veja um pouco do trabalho de Diogo Machado neste vídeo: