Artista português leiloa quadros para vítimas ucranianas

O artista plástico Steven Marques, natural do concelho de Oliveira do Bairro, vai leiloar alguns dos quadros que pintou nos últimos dois anos e doar a verba para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia.

De acordo com Steven Marques, este leilão irá decorrer no âmbito de uma exposição que irá inaugurar na quinta-feira, na sede da Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade – PROMOB, em Bustos, concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro.

“Será realizado um leilão durante a exposição, que decorre até 27 de março, com alguns dos meus quadros. O dinheiro irá reverter para as vítimas da guerra na Ucrânia”, revelou.

Intitulada “Momentum”, a exposição de Steven Marques conta com 45 quadros que desenvolveu nos últimos dois anos, bem como com cinco estátuas e seis murais.

“Esta é a primeira vez que exponho no meu concelho, sou natural da Palhaça, embora viva há cerca de três em Barcelona. Como pretendo abrir portas para a arte urbana no concelho, vou pintar seis murais, sendo um deles em azulejo”, descreveu.

À agência Lusa, o artista plástico explicou que estes murais fazem parte da parte interior da sede da PROMOB, um edifício “antigo, com grande valor arquitetónico e muito português”.

“A exposição será um circuito dividido em três partes, sendo que em cada parte do circuito haverá uma combinação de murais, de quadros com iluminação, também a realçar os traços arquitetónicos do edifício. Irei conjugar o que é o de arte urbana com o meu conceito”, realçou.

O evento, que decorre nos dias 24, 25, 26 e 27, entre as 19:00 e as 23h00, contará também com a presença de dois DJ e duas bandas locais, para além de provas de espumantes da Bairrada.

‘Momentum’ procura o envolvimento da comunidade local e de visitantes de vários pontos da Península Ibérica, “prevendo-se a passagem pela exposição de cerca de mil pessoas, durante os quatro dias”.