Artesanato português volta a ser destaque em Viroflay

Decorre até ao dia 3 de abril a exposição organizada pela associação Amicale franco-portugaise de Viroflay, em Yvelines, perto de Paris, com o objetivo de divulgar o artesanato lusitano.

Com o aliviar das restrições impostas para travar a covid-19, a associação volta a organizar o evento que até então era anual.

Como José Neves, dirigente da associação, explicou à 78actu, a finalidade detém-se em expor o artesanato português “da tradição à modernidade”.

Entre as 15h00 e 18h00, a exposição está aberta ao público e nela poderá encontrar pinturas, mosaicos, troféus do clube de futebol “l’amicale”, entre outras peças.

José Neves adiantou ainda que no dia 2 de abril, às 15h30, será transmitido no salão Camões um filme sobre a evolução do artesanato português.

#portugalpositivo