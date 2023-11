Artesanato português em destaque no Luxemburgo

A exposição que representa Portugal na 4ª edição da Bienal De Mains De Maîtres Luxembourg sob o tema O Gesto e o Território está de portas abertas até dia 27 de novembro.

A participação portuguesa ocupa uma área expositiva de cerca de 460m2, com a apresentação de cerca de 60 peças de 54 artesãos e pequenas unidades de produção nacionais, colocando em evidência o reconhecimento da atualidade e relevância para a sociedade contemporânea da produção artesanal apoiada em conhecimentos ancestrais.

Para além das oficinas, no Espaço Fazer, onde o objetivo é proporcionar aos participantes um contacto direto com materiais, matérias-primas, técnicas e uma experiência de iniciação em seis artes diferentes, conduzidas pelas artesãs e artesãos, detentores desse conhecimento, também é possível visitar uma sala dividida em quatro áreas temáticas, que destacam dimensões que caracterizam a produção artesanal, nomeadamente a área do Simbólico, da Inteligência material, da Minúcia técnica e do Abrigo.

A representação oficial portuguesa na Bienal coloca em destaque a missão que preside ao programa Saber Fazer. O projeto curatorial é da responsabilidade da Direção-Geral das Artes, através do programa Saber Fazer, com consultoria da The Home Project Design Studio.

A Exposição fica patente até dia 27 de novembro, segunda-feira, e a entrada é gratuita.