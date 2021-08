Arte processo criador

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Na arte há vitalidade e diversidade

A arte articula e fomenta inventividade

Notamos arte nas coisas mais pequenas

Nossa arte é um dom dado pelo Criador.

Quando observamos toda a natureza

Vimos por detrás um grande Inventor

Nada veio por mero acaso de certeza

Por trás, há muita sabedoria e amor.

Levantai os olhos aos céus e vede

O Universo. Quem criou todas as coisas?

Um céu estrelado, um carreiro de formigas

O mar gigante, calmo, e a baleia azul.

A escrita também é um processo criador

A palavra boa deve ser expressiva.

A palavra tem poder para louvar e amar,

A escrita é arte, para ser arte deve ser viva.

A arte não tem cor nem tem fronteiras

As palavras mansas podem vencer a guerra.

A arte no seio da família tem boas maneiras

E torna as famílias poderosas na Terra.

José Valgode