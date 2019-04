Arte portuguesa para ver na Suíça

As galerias de arte portuguesas Pedro Cera e Cristina Guerra Contemporary Art participam em junho na Art Basel, na Suíça, uma das mais importantes feiras de arte do mundo.

A Pedro Cera e a Cristina Guerra Contemporary Art constam da lista de 290 galerias de arte de 34 países selecionadas para participar na feira, disponível no site oficial da Art Basel, que este ano decorre entre 13 e 16 de junho.

Este ano, serão mostrados trabalhos de mais de quatro mil artistas, “do início do século XX aos mais contemporâneos”.

“Embora as galerias europeias continuem a estar fortemente representadas, a feira inclui regressos e novos participantes de todo o mundo, incluindo Ásia, Américas do Norte e do Sul, Médio Oriente e África”, pode ler-se na página da organização.

Entre as galerias participantes estão três brasileiras: A Gentil Carioca, Bergamin & Gomide e Fortes D’Aloia & Gabriel.

Das 290 galerias presentes na edição deste ano da Art Basel, 19 são estreantes, entre as quais a Barro Arte Contemporáneo, da Argentina, a SpazioA, de Itália, a Vadehra Art Gallery, da Índia, a Marfa, do Líbano, e a David Lewis Gallery, dos Estados Unidos da América.

Fundada em 1970 por galeristas de Basileia, a Art Basel alargou, em 2013, a oferta ao mercado asiático, na sequência dos eventos anuais na Suíça e nos Estados Unidos (Miami), passando a realizar também uma feira em Hong Kong.