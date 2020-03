Arte portuguesa mostra-se na Holanda

Duas galerias portuguesas participam na edição deste ano da Feira de Arte e Antiguidades da European Fine Art Foundation (TEFAF), uma das maiores do mundo, que decorre entre sexta-feira e 15 de março em Maastricht, nos Países Baixos.

Segundo informação disponível no ‘site’ oficial da TEFAF, entre as cerca de 275 galerias, de 20 países, presentes na feira estão as galerias portuguesas Luís Alegria, situada no Porto, e a AR-PAB/Álvaro Roquette – Pedro Aguiar-Branco, em Paris.

Arte antiga, moderna e contemporânea – incluindo pintura, escultura, desenhos e iluminuras, fotografia, e ainda manuscritos, livros, joalharia e objetos de ‘design’ de todo o mundo – é apresentada anualmente na feira de arte e antiguidades de Maastricht.

A entidade que há mais de 30 anos organiza a TEFAF criou um fundo, em 2012, para ajudar museus e instituições de todo o mundo a restaurar e conservar obras de arte das suas coleções.

Referência internacional no mercado de arte e antiguidades, a TEFAF recebe anualmente cerca de 80 mil visitantes, desde curadores, diretores e conservadores de museus, peritos de leiloeiras, antiquários e colecionadores de todo o mundo.

Anualmente publica um relatório sobre o mercado de arte, com números e análises de especialistas do setor, que este ano sairá em maio.

Apesar das preocupações com o novo coronavírus COVID-19, a TEFAF vai realizar-se, confirmou a organização à publicação The Art Newspaper, tendo recebido apenas três cancelamentos.

