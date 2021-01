Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

A arte é seguramente cultura e arte

De com arte poder criar Arte e Cultura

A arte é a arte aqui e em toda a parte

Quando apreciada nos tira da amargura.

Assim o poeta num gesto caloroso e gentil

Vem cada dia juntar-se a ti estimado leitor

Conversar nos meses de Dezembro até Abril

E todos os outros dez meses com muito amor!

Ler não é maçada mas é um grande prazer

É transformar um sorriso feliz de um sorriso duro

É esculpir tua imagem brilhando como o sol

É contemplar um por do sol vermelho e puro.

Com arte e cultura acabaste de nascer

Trazendo rosas no regaço e calor feminino

Nasceste já a falar de amor afecto e eternidade

Que coisa tão linda quando o amor se está esfriando.

Tendo arte cada palavra tua é criar arte

Saindo dos teus lábios montes iguais à Gralheira

As gestas são teu cabelo agitando-se aqui e noutra parte

A poesia é arte que nos extasia sendo criada à maneira.

A arte e a cultura nos fazem os olhos brilhar

Com silencio e arte eu te idealizei

Num gesto lindo de inspiração quase te criei

Foi no silencio com palavras que eu já nem sei.

José Valgode