Arrisca cadeia se fizer isto num avião

Um cidadão irlandês arrisca uma pena de prisão até 20 anos por se ter recusado a usar máscara, atingido um passageiro na cabeça com uma lata, ameaçado a tripulação e baixado as calças em frente a uma hospedeira de bordo, num voo que ligava Dublin a Nova Iorque.

De acordo com o The Guardian, o incidente ocorreu no passado dia 7 de janeiro, quando Shane McInerney, um irlandês de 29 anos, colocou em risco a segurança da tripulação e dos passageiros com os seus comportamentos.

Após ter sido presente a um juiz em Nova Iorque, cerca de uma semana depois, McInerney foi acusado de “agredir intencionalmente e intimidar um funcionário de aviação“.

Além de recusar a utilização de máscara, agredir passageiros e ameaçar a tripulação, o irlandês terá ainda entrado de rompante na cabine da primeira classe a queixar-se da comida que lhe foi dada e pontapeado o banco do passageiro à sua frente, explica o Observados, citando fontes locais.

O agressor foi posto em liberdade, mediante o pagamento de uma fiança de 18 mil euros, e aguarda julgamento.

Caso seja condenado, Shane McInerney arrisca-se a 20 anos de prisão.

Para já, foi obrigado a procurar apoio psicológico.