Arranha-céus de Boston com assinatura portuguesa

A estrutura da Winthrop Tower, o quarto maior arranha-céus da cidade de Boston, foi recentemente erguida pela empresa S&F Concrete, que pertence à família portuguesa Frias. O edifício é um projeto da empresa de investimento Millennium Partners.

A estrutura do projeto, orçada em 1,4 mil milhões de dólares, foi inaugurada numa cerimónia simbólica chamada “topping off”, esta expressão é referente à última jarda de cimento do edifício, onde normalmente se coloca uma ripa de ferro, mas sendo este um prédio em cimento, foi colocado um bloco de cimento para simbolizar a última peça do topo do edifício.

O projeto, que estará completo no início de 2023, foi criado em colaboração com professores da MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e pretende ser o primeiro edifício classe A global no mundo, incorporando tecnologias verdes inovadoras.

Em entrevista à RTP1, Anthony Frias Jr., membro da empresa e neto de um dos fundadores, expressa que é “um orgulho fazer parte do projeto, que é o atingir de uma nova altura, visto que o Winthrop Tower é o quarto maior edifício de Boston”.

A obra necessitou de mais de 110 mil toneladas de cimento e cerca de 20 mil toneladas de aço, para construir os 56 andares, dos quais quatro são subterrâneos e terão a função de estacionamento.

A construção da torre já decorria há cerca de três anos e durante este processo surgiram alguns desafios, como por exemplo a crise pandémica e as condições climatéricas, mas que foram superadas, o que levou à conclusão da obra com êxito, segundo o que declara à RTP1 Rodney Frias, CEO da empresa.

Às declarações prestadas, Erick Dionisio, arquiteto da S&F Concrete, acrescenta outros desafios, nomeadamente, uma grande colocação no 26º andar, à qual foi necessário recorrer-se a uma placa de transferência. Este processo trouxe algumas dificuldades, porque a empresa não havia feito nada semelhante até à data, mas “aceitam sempre os grandes projetos”, realça Dionisio.

Kathy MacNeil, diretora do Millennium Partners Boston, afirma que se encontra “muito contente por estar numa cidade que tem muitos homens e mulheres qualificados e disponíveis para a construção destes edifícios”.

A empresa foi fundada há cerca de 50 anos pelos irmãos Frias, que viviam na ilha de Santa Maria, nos Açores. A S&F Concrete é a terceira maior do país em trabalhos de cimento armado, tendo recebido alguns dos trabalhos mais significativos do género.