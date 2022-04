Arquitetos portugueses entre os mais promissores da Europa

Dois profissionais de Paredes integram a lista dos melhores arquitetos e designers da Europa com menos de 40 anos. Henrique Marques e Rui Dinis, fundadores do ateliê Spaceworkers, foram distinguidos com o Prémio Europeu de Arquitetura e Design sub 40 (Europe 40 under 40 Architecture & Design Award 2021 – 2022), promovido pelo Centro Europeu de Arquitetura, Arte de Design e Estúdios Urbanos com o Chicago Athenaeum: Museu de Arquitetura e Design.

Trata-se de um galardão que distingue “as figuras mais promissoras” e “emergentes” na arquitetura e design. Os premiados são de países como Albânia, Áustria, Espanha, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Polónia, Portugal, Rússia e Turquia. Em Portugal, além do Spaceworkers, foi galardoado o gabinete Martins Afonso Ateliê de Design.

Todos os projetos vencedores serão expostos na “40 Young European Architects with New Visions”, em dezembro, no Centro Europeu, em Atenas, na Grécia.

