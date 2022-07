Arquiteto Marcelo Dantas idealiza “metro elétrico” sobre o Tejo

E se no futuro próximo fosse possível ir de Lisboa diretamente a Almada, Seixal, Montijo, Vila Franca, Alcochete, Trafaria, Belém ou até Cascais sem usar o automóvel ou as autoestradas, sem engarrafamentos ou portagens, apenas com energia solar?

A ideia consiste em usar barcos “em linha como o metropolitano” no rio Tejo e a proposta valeu ao arquiteto português Marcelo Dantas a presença na final da Future Mobility Competition, um concurso internacional organizado pela revista de arquitetura e design Dezeen.

A “Tagus Link” pretende ser uma alternativa ecológica que permita interligar o centro económico da grande Lisboa e todas as vilas e cidades próximas, rapidamente, sem congestionamentos e sem necessidade de fazer grandes desvios, usar as autoestradas ou entrar no centro das vilas e cidades, reduzindo drasticamente o uso do transporte automóvel privado.

A ideia, que consiste em que as travessias do Tejo sejam feitas no futuro com inovadores ‘ferries’ a energia solar, leves, autónomos e movidos por “jet foils” direcionais, foi apresentada internacionalmente no Future Mobility Competition.

Uma estação central intermodal no meio do rio Tejo, com um sistema de acoplamento automático eletromagnético para a ancoragem dos “ferries”, garante um desembarque seguro e nivelado.

A multi-conexão de linhas ao estilo do metro, onde se muda de linha e se pode escolher várias rotas para os diferentes destinos finais, resulta numa redução dos tempos de viagem, dos meios e dos tempos de espera, ao mesmo tempo com uma oferta muito maior de destinos disponíveis.

A ideia vem de encontro à estratégia de modernização e redução de emissões de Co2 pela concessionária das travessias, a Transtejo/Soflusa, que já encomendou a um estaleiro espanhol, dez ferries, de 40 metros, com uma capacidade de cerca de 540 passageiros, que serão alimentados inteiramente por eletricidade.

