Encontro- me entre o silêncio e a palavra. A faca que corta a urdidura dos dias.

Faço e desfaço a manta de retalhos. Evoco os arquétipos femininos, deusas ancestrais a conduzir os gestos das mãos.

Estamos no fim da tarde, no fim dos dias, no fim da vida.

É inverno e as noites são longas. O exílio a pesar nos gestos, na semântica da ausência. Ah, Penélope !

Porque nos deixaste como herança a agulha da saudade e o tecer da espera?

Lembro- me das mulheres da minha infância. Tão frágeis ! Tão submissas ao mundo dos homens.

Terei aprendido com elas os rituais do silêncio?

A voz calada, o gesto repetitivo!

O colo que acolhe, os braços que embalam! As mãos que amassam o fermento das ausências. O corpo debruçado sobre tear, a tecer o fio da esperança.

Nas minhas mãos de mulher madura, o molde das palavras, o novelo desfeito das promessas.